Журналисты BBC News Украина пообщались с украинкой по имени Мария, которая живет в турецком городе Газиантеп, что явилось одним из эпицентров землетрясения. Ее дом уцелел, но в квартире есть несколько трещин. Хотя кадры из самого города просто поражают, разрушения получили сотни зданий.

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Есть ли среди жертв украинцы

Пока в украинском МИД еще не могут назвать количество пострадавших украинцев и есть ли они. Сейчас идет разбор завалов и идентификация погибших.

Дмитрий Кулеба заявил, что взял под личный контроль вопрос предоставления помощи украинцам. Однако, по данным собеседников BBC на месте, в этих местах живет немало граждан Украины.

Подумала, что это обстрелы

Мария живет и работает в Газиантепе. Она проснулась в 6 февраля 4 утра от того, что "квартира ходит ходуном".

"На секунду у меня был флешбек, что я в Украине и это обстрелы. Буквально через секунду я поняла, что это землетрясение", – рассказала она.

Мария схватила обувь и куртку и разбудила своих соседей с цокольного этажа. Вместе с ними на улицу выбегали люди из близлежащих домов.

Люди в панике выбегали на улицу

Она напоминает, что люди выбегали в панике. Те, у кого были автомобили, уезжали. Так ее знакомая с детьми уехала прямо в чистое поле.

По словам украинки, было две мощные волны землетрясения. Третья была несколько слабее. В перерыве между тряской она успела забежать в квартиру за мобильным телефоном и документами.

Все люди стояли в парке около нас. Через три часа мы вернулись в дом, потому что замерзли и промокли. Уже не было дальнейших сообщений об опасности в интернете и через смс-рассылку,

– вспоминает Мария.

Мощное землетрясение в Турции и Сирии 6 февраля: главное

На юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,8. Подземные толчки ощутили и на северо-востоке Сирии. Число погибших и раненых в обеих странах растет ежеминутно, спасательно-поисковые работы продолжаются.

По состоянию на 3:55 7 февраля, как пишет Anadolu, глава Управления по чрезвычайным ситуациям Юнус Сезер заявил, что число погибших на юго-востоке Турции увеличилось до 2 921 человека, еще 15 834 человека ранены. По предварительным данным, удалось спасти 7840 человек.

Al Jazeera написала, что в Сирии количество жертв возросло до 1293 человек, раненых – до 3411 человек. Из них 593 человека погибли и 1 411 – ранены на территории, которую контролирует правительство. На землях, которые контролируют повстанцы – не менее 700 погибших и более 2 000 раненых.

Обратите внимание! В ВОЗ предупреждают, что эти цифры погибших, вероятно, возрастут в восемь раз, поскольку спасатели найдут больше жертв под завалами.