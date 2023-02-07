Журналісти ВВС News Україна поспілкувалися з українкою на ім'я Марія, яка живе у турецькому місті Газіантеп, що стало одним з епіцентрів землетрусу. Її будинок вцілів, але у квартирі є декілька тріщин. Хоча кадри з самого міста просто вражають, руйнувань зазнали сотні будівель.

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Чи є серед жертв українці

Наразі в українському МЗС ще не можуть назвати кількість постраждалих українців і чи вони є. Зараз триває розбір завалів та ідентифікація загиблих.

Дмитро Кулеба заявив, що взяв під особистий контроль питання надання допомоги українцям. Проте, за даними співрозмовників ВВС на місці, у цих місцях живе немало громадян України.

Подумала, що це обстріли

Марія мешкає та працює в Газіантепі. Вона прокинулася о 6 лютого 4 ранку від того, що "квартира ходить ходуном".

"На секунду в мене був флешбек, що я в Україні й це обстріли. Буквально за секунду я зрозуміла, що це землетрус", – розповіла вона.

На роботі, де працює жінка, регулярно проводять тренінги, як поводитися у випадку землетрусу. Основна порада - вийти з будівлі на відкриту місцевість.

Марія схопила взуття та куртку і розбудила своїх сусідів з цокольного поверху. Разом з ними на вулицю вибігали люди з прилеглих будинків.

Вона пригадує, що люди вибігали в паніці. Ті, у кого були автомобілі, виїжджали. Так її знайома з дітьми виїхала просто в чисте поле.