Войска оккупанта не прекращают обстрелы на Донбассе. Боевики продолжают бить по гражданским объектам.

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Российские наемники снова атаковали Счастье

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что примерно в 11:35 к ним поступила информация, что в городе Счастье произошел обстрел.

Боевики били из стрелкового оружия. В результате повредили ворота третьего хода пожарно-спасательной части-32. Личный состав находится в опасном месте в рукавной башне.

Жертв и пострадавших нет.

Оккупанты попали в спасательную часть / Фото ГСЧС

В то же время журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что войска оккупанта обстреливают также КППВ "Счастье". В частности, из минометов калибра 82 миллиметра враг атаковал грузовик ЗИЛ-131.

В Госпогранслужбе добавили, что инфраструктура дорожного коридора, который должен использоваться для перемещения гражданского населения, получил повреждения.

Обстрел оккупантами пункта въезда-выезда: смотрите видео

Боевики бьют по КПВВ "Счастье": смотрите видео

Атака гуманитарной колонны в Счастье: что известно

Накануне через КПВВ "Счастье" и "Новотроицкое" проехали 13 грузовиков с гуманитарной помощью от ООН и Красного Креста. На оккупированные территории доставили около 128 тонн товаров медицинского назначения, детского питания и мебели.

Однако в Счастье под обстрел оккупантов попала гуманитарная колонна, которая везла груз от ООН в временно оккупированный Луганск.

Пограничники перевели гражданский персонал в укрытие, благодаря чему потери удалось избежать. Уже после того как ситуация стабилизировалась, пропуск водителей продолжили.

Текст сообщения ГСЧС:

19.02.2022 года, примерно в 11:35, поступила информация, что в Счастьинском район​е Луганской области, а именно в г. Счастье произошел обстрел. В результате обстрела из стрелкового оружия были повреждены ворота третьего хода Государственной пожарно-спасательной части-32. Личный состав находится в рукавной башне. Жертв и пострадавших нет.