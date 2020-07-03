Группа людей из Киевской и Харьковской областей организовала схему изготовления поддельных дипломов украинских вузов для боевиков из оккупированного Донбасса. Российским наемникам такие дипломы нужны были, чтобы продвигаться по "военной службе" на оккупированных территориях.

Схему изготовления и перевозки поддельных дипломов о "получении высшего образования" разоблачила Служба безопасности Украины.

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Для такого "бизнеса" были специально разработаны интернет-сайты, где принимались заказы на поддельные документы. После изготовления "дипломы" отправляли в оккупированную часть Донецкой области через неконтролируемую часть границы с Россией.

Следствие установило, что злоумышленники ежемесячно изготавливали почти сотню таких "документов". Стоимость одного составляла в среднем 500 долларов или почти 14 тысяч гривен.

Российским боевикам эти дипломы нужны были для того, чтобы подниматься "по карьерной лестнице" в российских войсках в Донецкой области.

Образец "диплома" для боевиков / фото СБУ

СБУ смогла разоблачить схему, задержав одного из ее организаторов. Это произошло, когда тот пытался переслать на Донбасс поддельные документы для артиллериста боевиков.

Самого мужчину уже задержали, ему собираются сообщить о подозрении по статье о финансировании попыток свергнуть конституционный строй, совершенном из корыстных побуждений. За это ему грозит до 8 лет за решеткой.



Служба безопасности провела обыски в дома у задержанного / фото СБУ