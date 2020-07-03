Група людей з Київської й Харківської областей організувала схему виготовлення підробних дипломів українських вишів для бойовиків з окупованого Донбасу. Російським найманцям такі дипломи потрібні були, щоб просуватися по "військовій службі" на окупованих територіях.

Схему виготовлення й перевезення підробних дипломів про "здобуття вищої освіти" викрила Служба безпеки України.

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Для такого "бізнесу" були спеціально розроблені інтернет-сайти, де приймалися замовлення на підробні документи. Після виготовлення "дипломи" відправляли в окуповану частину Донецької області через неконтрольовану частину кордону з Росією.

Слідство встановило, що зловмисники щомісяця виготовляли майже сотню таких "документів". Вартість одного становила в середньому 500 доларів або майже 14 тисяч гривень.

Російським бойовикам ці дипломи потрібні були для того, щоб підійматися "по кар'єрних сходинках" у російському війську в Донецькій області.



Зразок "диплома" для бойовиків / фото СБУ

СБУ змогла викрити схему, затримавши одного з її організаторів. Це відбулося, коли той намагався переслати на Донбас підробні документи для артилериста бойовиків.

Самого чоловіка вже затримали, йому збираються повідомити про підозру за статтею про фінансування спроб повалити конституційний лад, скоєне з корисливих мотивів. За це йому загрожує до 8 років за ґратами.



Служба безпеки провела обшуки в дома в затриманого / фото СБУ