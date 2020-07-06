Боевики применили минометы, но понесли потери на Донбассе
За прошедшие сутки 5 июля пророссийские боевики 8 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. К счастью, среди украинских военнослужащих обошлось без потерь, более того, удалось ликвидировать нескольких российских наемников.
Боевики для обстрелов применили минометы калибра 120 и 82 миллиметра, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, сообщает штаб Операции Объединенных сил.
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Шесть раз раза враг открывал огонь по позициям украинских бойцов в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":
- Трижды противник открывал огонь по украинским защитникам вблизи Марьинки.
- Враг обстреливал наших солдат из гранатометов различных систем и крупнокалиберных кулеметивна подступах к Широкино.
- Недалеко от населенного пункта Павлополь агрессор применял минометы 82-го калибра и пулеметы.
- Возле Новотроицкого – станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.
Еще 2 обстрелы боевики совершили по позициям командование группы "Север":
- Захватчики активизировались у Хутору Вольного, где обстреляли наших защитников из минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем и пулеметов.
- Факт вражеской агрессии со подствольных и автоматических станковых гранатометов также зафиксировано неподалеку Орехово.
Такие коварные действия оккупантов без ответа не остались – огнем из штатного вооружения по позициям захватчиков украинские подразделения решительно подавили активность противника,
– отметили в штабе ООС.
В течение 5 июля Украинский воины всего ликвидировали 2 боевиков. Еще трое военных врага получили ранения.