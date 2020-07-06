Протягом минулої доби 5 липня проросійські бойовики 8 разів обстріляли українські позиції на Донбасі. На щастя, серед українських воїнів обійшлося без втрат, ба більше, вдалося ліквідувати кількох російських найманців.

Бойовики для обстрілів застосували міномети калібру 120 і 82 міліметри, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети й стрілецьку зброю, повідомляє штаб Операції Об'єднаних сил.

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Шість разів рази ворог відкривав вогонь по позиціях українських бійців у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

Тричі противник відкривав вогонь по українських захисниках поблизу Мар’їнки .

. Ворог обстрілював наших воїнів з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметівна підступах до Широкиного .

. Неподалік населеного пункту Павлопіль агресор застосовував міномети 82-го калібру й кулемети.

агресор застосовував міномети 82-го калібру й кулемети. Біля Новотроїцького – станкові протитанкові гранатомети й великокаліберні кулемети.

Ще 2 обстріли бойовики здійснили по позиціях командування групи "Північ":

Загарбники активізувалися біля Хутору Вільний , де обстріляли наших захисників з мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем та кулеметів.

, де обстріляли наших захисників з мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем та кулеметів. Факт ворожої агресії з підствольних та автоматичних станкових гранатометів також зафіксовано неподалік Оріхового.

Такі підступні дії окупантів без відповіді не залишилися – вогнем зі штатного озброєння по позиціях загарбників українські підрозділи рішуче подавили активність противника,

– наголосили в штабі ООС.

Протягом 5 липня українські воїни всього ліквідували 2 бойовиків. Ще троє військових ворога зазнали поранень.