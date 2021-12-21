Боевики использовали стрелковое оружие. Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.

Важно в зоне ООС двое украинских бойцов подорвались на взрывчатке

Воину оказали домедицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – средней тяжести.

Как прошли предыдущие сутки на Донбассе

В течение 20 декабря российские наемники 4 раза нарушали мирные договоренности. Возле Гнутово и Водяного противник использовал беспилотники, с помощью которых сбрасывал выстрелы ВОГ-17.

В направлении Новолуганского оккупанты стреляли из автоматических станковых гранатометов, а возле Невельского – из минометов.

Кроме того, двое военнослужащих подорвались на взрывчатке. Их госпитализировали. Состояние здоровья одного военнослужащего тяжелое, второго – средней тяжести.

Обратите внимание! Украинские разведчики рассказали, что на оккупированных территориях находятся от 600 до 800 российских офицеров и генералов. Кадровые военные занимают командные должности в 1 и 2 армейских корпусах.