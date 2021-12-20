Так, в ООС подтвердили, что в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве двое бойцов травмировались.

Важно В 2021 году российские снайперы убили 43 украинских воинов, – Резников

В каком состоянии раненые

Воинам оказали домедицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья одного военнослужащего тяжелое, другого – средней тяжести.

Обстрелов боевиков с начала суток не зафиксировали.

Как прошли сутки на передовой

За сутки 19 декабря оккупанты дважды нарушали тишину, один раз использовали запрещенное Минскими договоренностями вооружение:

Возле Новозвановки враг стрелял из артиллерии калибра 122 миллиметров.

В направлении Светлодарска наемники били из крупнокалиберных пулеметов.

Обратите внимание! Россия стянула войска к украинской границе осенью 2021 года. Министр обороны Алексей Резников отметил, что нападение является вероятным. Предполагают, что атаковать Москва может в январе – феврале 2022 года. США и ЕС уже предупредили Кремль о тяжелых последствиях такого шага.

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