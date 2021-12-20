Так, в ООС підтвердили, що внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої двоє бійців травмувались.
Важливо У 2021 році російські снайпери вбили 43 українських воїнів, – Резніков
У якому стані поранені
Воїнам надали домедичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров'я одного військовослужбовця – тяжкий, іншого – середньої тяжкості.
Обстрілів бойовиків від початку доби не зафіксували.
Як пройшла доба на передовій
За добу 19 грудня окупанти 2 рази порушували тишу, одного разу використовували заборонене мінськими домовленостями озброєння:
- Біля Новозванівки ворог стріляв з артилерії калібру 122 міліметрів.
- У напрямку Світлодарська найманці гатили з великокаліберних кулеметів.
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