В штабе Операции объединенных сил сообщили, что войска оккупанта с начала суток 5 февраля уже успели нарушить режим тишины.

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Оккупанты ранили украинского бойца

Российские наемники открыли огонь из стрелкового оружия в сторону Пищевика.

В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья оценивают как удовлетворительное.

Благодаря усилиям бойцов Вооруженных сил Украины рубежи украинских подразделений остались неизменными.

Ситуация на Донбассе в феврале: Что известно

В первый день февраля боевики совершили 2 обстрела позиции ВСУ – в направлении Марьинки и Песков. Оккупанты применяли ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

На следующий день российские наемники уже 4 раза срывали "тишину". Враг обстрелял позиции украинских военных вблизи Талаковки и Песков с использованием ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

В течение 3 и 4 февраля на фронте не зафиксировали нарушений режима тишины. Оккупанты не открывали огонь, а украинские военные контролировали ситуацию.

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