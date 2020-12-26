Ситуация в Эфиопии остается крайне нестабильной. Только за прошедшую неделю в результате нападения неустановленных боевиков умерли более 200 человек.

Волонтер "Красного Креста" Мелесе Месфин заявил, что на днях похоронили 207 жертв и еще 15 со стороны нападавших. Об этом говорится на сайте организации.

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Что известно о ситуации в Эфиопии

Нападение боевиков произошло в западном районе Эфиопии Бенишангуль-Гумуз. Известно, что в регионе часто происходят вспышки этнического насилия. На этот раз атаку совершили неустановленные вооруженные лица.

Премьер-министр Абий Ахмед направил федеральные войска в зону конфликта. Военные убили 42 вооруженных лица, которые обвинялись в нападении на село.

Интересно! В последние годы Эфиопия сталкивается с увеличением количества политических, общественных и религиозных беспорядков. Сейчас страна лидирует по количеству беженцев в Африке. Из Эфиопии бежали почти 1,8 миллиона человек.

Недавно более 100 человек погибли в результате этнических столкновений между народностями Амхара и Гумуз на западе Эфиопии.

Район Бенишангуль-Гумуз, где произошло нападение боевиков: карта