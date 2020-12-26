Ситуація в Ефіопії залишається вкрай нестабільною. Лише за минулий тиждень внаслідок нападу невстановлених бойовиків померли понад 200 людей.

Волонтер "Червоного Хреста" Мелесе Месфін заявив, що днями поховали 207 жертв та ще 15 зі сторони нападників. Про це мовиться на сайті організації.

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Що відомо про ситуацію в Ефіопії

Напад бойовиків стався у західному районі Ефіопії Бенішангуль-Гумуз. Відомо, що в регіоні часто відбуваються спалахи етнічного насильства. Цього разу атаку здійснили невстановлені озброєні особи.

Прем'єр-міністр Абій Ахмед направив федеральні війська в зону конфлікту. Військові вбили 42 озброєних осіб, які звинувачувалися в нападі на село.

Цікаво! В останні роки Ефіопія стикається зі збільшенням кількості політичних, громадських і релігійних заворушень. Наразі країна лідирує за кількістю біженців в Африці. З Ефіопії втекли майже 1,8 мільйона людей.

Нещодавно понад 100 людей загинули в результаті етнічних зіткнень між народностями амхара і Гумуз на заході Ефіопії.

Район Бенішангуль-Гумуз, де стався напад бойовиків: карта