Так на блокпосте в районе Староласпы боевики не пропустили патруль наблюдателей. Мол, сказали оккупанты, на этих территориях проводят инженерные работы.

Важно Сутки на Донбассе: оккупанты лупили по украинским позициям и запускали беспилотники

Боевики придумывают разные причины, чтобы не впускать наблюдателей

Однако другим автомобилям такая причина не помешала проехать дальше. А в районе Новой Марьевки представителям патруля придумали уже другой повод для невъезда – "соображения безопасности". Опять-таки, на гражданские автомобили это правило не распространялось.

Вблизи Должанского наблюдателям вообще приказали покинуть район из-за "приказа от руководства". Боевики также не давали представителям СММ проводить мониторинг с помощью беспилотников. Такие ситуации произошли в Горловке и Александровке.

Какие нарушения выявили наблюдатели:

С нарушением линии отвода на неподконтрольной правительству Украины территории боевики разместили системы залпового огня.

Вблизи бывшего Красного Луча боевики дислоцировали 20 "Градов".

Читайте также Российские наемники на Донбассе понесли огромные потери

Ранее боевики ранили гражданского при обстреле Авдеевки

Отметим, что 19 июня оккупанты обстреливали Авдеевку. На собственном дворе ранения получил 32-летний местный житель. Мужчине оказывали первую помощь украинские военные.