Так на блокпості у районі Староласпи бойовики не пропустили патруль спостерігачів. Мовляв, сказали окупанти, на цих територіях проводять інженерні роботи.

Важливо Доба на Донбасі: окупанти гатили по українських позиціях і запускали безпілотники

Бойовики вигадують різні причини, аби не впускати спостерігачів

Проте іншим автомобілям така причина не завадила проїхати далі. А в районі Нової Мар'ївки представникам патруля вигадали вже інший привід для нев'їзду – "міркування безпеки". Знову-таки, на цивільні автомобілі це правило не поширювалось.

Поблизу Довжанського спостерігачам взагалі наказали покинути район через "наказ від керівництва". Бойовики також не давали представникам СММ проводити моніторинг з допомогою безпілотників . Такі ситуації стались у Горлівці та Олександрівці.

Які порушення виявили спостерігачі:

З порушенням лінії відведення на непідконтрольній уряду України території бойовики розмістили системи залпового вогню.

Поблизу колишнього Красного Луча бойовики дислокували 20 "Градів".

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Раніше бойовики поранили цивільного при обстрілі Авдіївки

Зазначимо, що 19 червня окупанти обстрілювали Авдіївку. На власному подвір'ї поранення отримав 32-річний місцевий житель. Чоловіку надавали першу допомогу українські військові.