Поранення отримав 32-річний цивільний місцевий житель. Чоловік був у себе на подвір'ї, коли потрапив під обстріл.

До теми Гатили з кулеметів по цивільному населенню: в Авдіївці окупанти поранили місцевого

Медичну допомогу потерпілому надали військові України

На допомогу потерпілому прийшли українські військові. Вони надали пораненому медичну допомогу та доправили до лікарні. Злочин, здійснений окупантами, зафіксували.

Українська сторона наголошує, що цей факт свідчить про те, що бойовики ігнорують домовленість про режим тиші.

Провокаційні обстріли населених пунктів з боку кремлівських найманців становлять безпосередню загрозу життю та здоров'ю мирного населення, а також свідчать про прагнення Росії до подальшого загострення ситуації по всій лінії розмежування сторін,

– кажуть в штабі ООС.

Важливо! Про всі порушення українська сторона повідомила спостерігачів ОБСЄ. Військові України зазначають, що перебувають на своїх позиціях та дотримуються взятих на себе зобов'язань.

Як минуло 19 червня на Донбасі

За добу проросійські найманці 7 разів порушили домовленість про перемир'я. Стріляли у напрямку Луганського, Новотошківського, Авдіївки, Водяного. Поблизу Зайцевого та Жовтого бойовики запустили безпілотники.