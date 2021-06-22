У святковий період бойовики збільшують провокаційні обстріли українських позицій, зокрема – із забороненого озброєння. При цьому, інтенсивно проводять мінування місцевості.
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Внаслідок підриву на власних вибухових пристроях та через необережне поводження зі зброєю 21 червня 6 бойовиків загинули, ще 5 – отримали поранення.
У Міноборони наголосили, що водночас ворог поширює дезінформацію щодо можливої активізації бойових дій з боку підрозділів ООС. Такі повідомлення розсилають на мобільні телефони російських найманців.
Ситуація на Донбасі
Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення ООС. За даними розвідки, командування російських збройних сил продовжує порушувати домовленості про режим тиші. Від початку доби 22 червня станом на 12:00 проросійські бойовики вже тричі порушували домовленості про режим припинення вогню на Донбасі.
На дії окупанта українські військовослужбовці надали адекватну відповідь. Бойових втрат серед бійців ЗСУ внаслідок ворожого вогню від початку доби немає.