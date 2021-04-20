Командование российских оккупационных войск вербует население ОРДЛО на службу. С 20 апреля пополняют ряды соединений и частей первого и второго армейских корпусов.

Такой информацией владеют украинские разведчики. Пополнением рядов оккупантов занимаются так называемые "военные комиссариаты".

Важно Боевики обстреливают гражданских, чтобы убедить, что "ВСУ готовят нападение", – ООС

Призыв будет принудительным

Они в течение 10 дней обязаны уточнить списки и наличие человек. Их будут призывать принудительно.

Небоевые потери списывают на украинских военных

Также оккупанты продолжают дезинформационную политику в отношении украинских военных. Небоевые потери российских войск на прошлой неделе составили: погибших и тех, которые не смогут вернуться на фронт из-за тяжелых ранений – 7, санитарных потерь – 16. Всю вину за гибель наемников боевики пытаются переложить на ВСУ.

Отметим, что оккупанты продолжают запугивать население оккупированного Донбасса. Мол, уже вскоре украинские военные начнут деоккупацию территории. Для этого, административные здания в Донецке даже обкладывали мешками с песком.

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Какова ситуация на линии соприкосновения 19 апреля

За сутки пророссийские боевики 6 раз нарушали режим прекращения огня. Враг игнорировал договоренности возле Авдеевки, Южного, Майорского, Песков и Зайцевого. Об этих фактах сообщили ОБСЕ.