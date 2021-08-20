Согласно информации, которую получила украинская разведка, подготовка этих сборов уже завершается. Они стартуют 24 августа, когда Украина будет отмечать День Независимости, и продлятся до 28 августа.

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Что еще выяснили разведчики

В Минобороны узнали, что накануне в соединениях и частях противника уточняли приписной состав, который будет привлечен к собранию. Резервистам уже прислали повестки по местам работы. В то же время оккупанты завершают развертывание палаточных городков, в которых будут размещаться боевики. Также к собранию обустраивают пункты приема личного состава и техники.

Обратите внимание! Только в августе российским наемникам привезли на Донбасс примерно тысячу тонн горючего, а также новые партии боеприпасов.

Что этому предшествовало