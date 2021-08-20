За інформацією, яку отримала українська розвідка, підготовка цих зборів вже завершується. Вони стартують 24 серпня, коли Україна відзначатиме День Незалежності, й триватимуть до 28 серпня.
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Що ще з'ясували розвідники
У Міноборони дізналися, що напередодні у з'єднаннях та частинах противника уточнювали приписний склад, який буде залучений до зборів. Резервістам вже надіслали повістки за місцями роботи. Водночас окупанти завершують розгортання наметових містечок, у яких розміщатимуть бойовиків. Також до зборів облаштовують пункти прийому особового складу та техніки.
Що цьому передувало
- За даними моніторингової місії ОБСЄ, напередодні російські найманці стягнули десятки одиниць забороненої військової техніки на Донеччину та Луганщину. Зафіксували, зокрема, танки, "Гради", ЗРК та гаубиці.
- До слова, бойовики сприяють тому, щоб люди на окупованому Донбасі голосували на виборах у російську Думу. За це навіть обіцяють грошову винагороду – до 10 тисяч рублів.