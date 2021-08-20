За інформацією, яку отримала українська розвідка, підготовка цих зборів вже завершується. Вони стартують 24 серпня, коли Україна відзначатиме День Незалежності, й триватимуть до 28 серпня.

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Що ще з'ясували розвідники

У Міноборони дізналися, що напередодні у з'єднаннях та частинах противника уточнювали приписний склад, який буде залучений до зборів. Резервістам вже надіслали повістки за місцями роботи. Водночас окупанти завершують розгортання наметових містечок, у яких розміщатимуть бойовиків. Також до зборів облаштовують пункти прийому особового складу та техніки.

Зверніть увагу! Лише у серпні російським найманццям привезли на Донбас приблизно тисячу тонн пального, а також нові партії боєприпасів.

Що цьому передувало