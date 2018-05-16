Боевики ЧВК "Вагнер" заезжают только на специальные операции, – эксперт

Сотня боевиков карманной армии Путина отправится в Донбасс, чтобы пополнить ряды террористов.

Об этом в эфире 24 Канала сообщил военный корреспондент Евгений Назаренко.

ЧВК "Вагнер" – это частная армия, которая достаточно распространена во всем мире. Это профессиональные военные, подготовка которых отличается от боевиков, ведь это люди, которые прошли не одну войну, и они не сидят постоянно на блокпостах, не сидят в окопах. Они заезжают только на специальные операции.

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Учитывая то, что на территорию Украины заехала сотня людей, возможно, планируется диверсия, или же местные боевики не справляются с нашими бойцами. Сейчас вблизи Горловки очень острая ситуация, поэтому прислали усиление.

Вагнеровци всегда заезжают на серьезные, мощные бои. Они были замечены во время боев за Донецкий аэропорт, в Дебальцево. Однако, то, что они заехали, на самом деле тревожные новости.

Эта частная компания работает как бизнес, им дают заказ и они выполняют свою работу. Это не регулярная российская армия, хотя вооружена она очень серьезно: танки, артиллерия и множество боеприпасов. Это люди, которые работают ради денег.

Что такое частная военная компания "Вагнер"? Это русская нелегальная частная военная структура, которая принимала участие в боевых действиях на Донбассе на стороне боевиков и в Сирии на стороне России. Бойцы компании неоднократно награждались государственными наградами за личными неопубликованными приказами президента России.