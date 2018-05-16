Бойовики ПВК "Вагнер" заїжджають лише на спеціальні операції, – експерт

Сотня бойовиків кишенькової армії Путіна вирушить на Донбас, щоб поповнити лави терористів.

Про це в ефірі 24 Каналу повідомив військовий кореспондент Євген Назаренко.

"ПВК "Вагнер" – це приватна армія, яка досить розповсюджена по всьому світі. Це професійні військові, підготовка яких відрізняється від бойовиків, адже це люди, які пройшли не одну війну, і вони не сидять постійно на блокпостах, не сидять в окопах. Вони заїжджають лише на спеціальні операції", – зазначив журналіст.

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За його словами, те, що на територію України заїхала сотня людей, можливо, планується диверсія, або ж місцеві бойовики не справляються з нашими бійцями. Зараз поблизу Горлівки дуже гостра ситуація, тому прислали підсилення.

"Вагнерівці завжди заїжджають на серйозні, потужні бої. Вони були помічені під час боїв за Донецький аеропорт, у Дебальцевому. Однак, те, що вони заїхали, насправді тривожні новини. Ця приватна компанія працює як бізнес, їм дають замовлення і вони виконують свою роботу. Це не регулярна російська армія, хоча озброєна вона дуже серйозно: танки, артилерії та безліч боєприпасів. Це люди, які працюють заради грошей", – наголосив Євген Назаренко.

Що таке приватна військова компанія "Вагнер"? Це російська нелегальна приватна військова структура, яка брала участь у бойових діях на Донбасі на стороні бойовиків та в Сирії на стороні Росії. Бійці компанії неодноразово нагороджувались державними нагородами за особистими неопублікованими наказами президента Росії.