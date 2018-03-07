Командири "Вагнера" розповіли про зародження військової компанії

Троє командирів російської приватної військової компанії "Вагнер" на умовах анонімності розповіли про те, як їх бойовики воювали на Донбасі. Самі ж командири брали активну участь як у війні на Донбасі на стороні терористів, так і у війні в Сирії.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

За словами командирів, "Загін Вагнера" був створений в Сирії в 2013 році, коли двоє росіян, які працювали в приватній військові компанії Moran Security Group – Вадим Гусєв та Євген Сидоров – зареєстрували в Гонконзі ПВК "Слов'янський корпус".

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Після повернення в Москву в жовтні 2013 року бійців ПВК, які вижили, допитали слідчі ФСБ, а керівники "Слов'янського корпусу" Гусєв та Сидоров у жовтні 2014 року були засуджені до 3 років ув'язнення. Тим не менше, ідея створення приватних військових загонів сподобалася керівництву Росії.

Зазначається, що групу бійців для війни в Україні набирав Дмитро Уткін.

У 2014 році товариш Стрєлков зайшов у Слов'янськ, і купа людей захотіла Стрєлкову допомагати. Перетнути український кордон вони не могли, тому що на той час існувала межа, і вся організація відбувалася в Ростові-на-Дону. Орендували базу, взяли грамотних офіцерів спецслужб і Міноборони. Перший загін пішов – "Місяць", у червні 2014-го, другий – "Степ". Це були фактично ротно-тактичні групи чисельністю до 250 осіб. ПВК тоді не було, але зарплату платили,

– розповів командир бойовиків.

За його словами, одним із загонів, що "зайшли" на Донбас, був загін Уткіна. Цей загін невдовзі почали називати позивним цього командира бойовиків – "Вагнер". Повідомляється, що за цими групами спостерігали, частину розформували (наприклад групу Ігоря Безлера (Біса). А "група Вагнера" зарекомендувала себе добре, тому було схвалено ріш ення її збільшити.

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"Вагнер взагалі жорстка людина, не тюхтій. Він приїжджав на позиції під Пальмірою, роздягнувся, у нього на руці німецька свастика, наколка. Каска в нього з рогами. Він рідновір", – розповів один із співрозмовників.

Тепер бойовики цього формування знову воюють в Сирії.

Що таке приватна військова компанія "Вагнер"? Це російська нелегальна приватна військова структура, яка брала участь у бойових діях на Донбасі на стороні бойовиків та в Сирії на стороні Росії. Бійці компанії неодноразово нагороджувались державними нагородами за особистими неопублікованими наказами президента Росії.