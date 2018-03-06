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Оприлюднено особливості служби в ПВК "Вагнера"

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Військові ПВК
Військові ПВК "Вагнера" у Сирії / Соцмережі

Приватна військова компанія "Вагнера" насправді виявилась дуже секретною організацією: перед тим, як стати її членами, військові здають усі документи, відтак їх за прізвищами ніхто не знає, а опісля нічого про операції, в яких беруть участь, не розповідають навіть своїм рідним.

Раніше сайт "24" публікував фото бази ПВК "Вагнера", яка розташовується поблизу російського Краснодара — у селищі Молькіно.

Ресурсу ZNAK вдалося поспілкуватися із місцевими жителями. Так, один із них, який є колишнім військовим, зауважив, що "вагнерівці" тут з’явилися близько 5 років тому, "ще до України".

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За його словами, у перший рік існування цього особливого загону ніхто з місцевих навіть не підозрював про них, і лише за деякий час інформація почала хоч якось просочуватися назовні.

До прикладу, як переконує він, рідні та близькі військових ніколи не дізнаються з їхніх уст, що насправді відбулося в Сирії, коли їх накрили.

Це така компанія, що там повний *** (кінець), нічого там не дізнатися. Навіть я, тут живу та працюю з ними, але все одно мало що знаю. У них все так поставлено, що не повинен ніхто нічого розповідати. З ними розмовляєш, а вони вдають, що нічого не знають, нічого не розуміють, про що ти. Хоча інтернет відкриваєш, і все показано: як їх накрили, скільки машин, скільки чого. А я знаю навіть хлопців, які перебували там прямо в епіцентрі,
– підкреслив чоловік.

Водночас колишній військовий додає, що загалом загинуло в Сирії 87 осіб і ще є понад 100 зниклих без вісти.

"Їх розірвало там на шматки прямо, м'ясо збирали по полю та сюди відправляли — у Ростов і в Санкт-Петербург. Будуть вони відновлювати зараз за жетонами і ДНК, хто є хто. Займе це часу багато, але якщо ніхто з дому цікавитися не буде, то вони так і будуть мовчати. Їм же це вигідно — платити не треба. Спочатку за загиблого 5 мільйонів (імовірно, рублів — "24") платили, зараз зменшили. Чув, що по 3 мільйони вже тільки дають. Поранених теж у Ростов і Санкт-Петербург привезли: половину туди, половину сюди", — переконує житель Молькіно.

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Чоловік також зазначив, що за прізвищами "вагнерівців" ніхто не знає, а лише за прізвиськами та позивними: "вони всі то "Лис", то "Кабан", то ще хрін знає хто".

"Коли надходять сюди, все здають. Паспорти, посвідчення — все повністю. Їм видають жетони та тільки за ними упізнають потім. Там зараз до*** (багато) цих жетонів цього разу зібрали. Зараз будуть це все аналізувати. Але факт, що в полон ніхто не пішов", – зазначає він.

Що таке приватна військова компанія "Вагнер"? Це російська нелегальна приватна військова структура, яка брала участь у бойових діях на Донбасі і в Сирії на боці Росії. Бійці компанії неодноразово нагороджувались державними нагородами за особистими неопублікованими наказами президента Росії.

Теги: Новини політики Війна у Сирії Новини Росії війна
Джерело: 24 Канал
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