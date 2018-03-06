Обнародованы особенности службы в ПВК "Вагнера"

Частная военная компания "Вагнер" на самом деле оказалась очень секретной организацией: перед тем, как стать ее членами, военные сдают все документы, поэтому их по фамилиям никто не знает, а потом ничего об операциях, в которых принимают участие, не рассказывают даже своим родным.

Ранее сайт "24" публиковал фото базы ЧВК "Вагнер", которая располагается вблизи российского Краснодара – в поселке Молькино.

Ресурсу ZNAK удалось пообщаться с местными жителями. Так, один из них, который является бывшим военным, заметил, что "вагнеровцы" здесь появились около 5 лет назад, "еще до Украины".

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По его словам, в первый год существования этого особого отряда никто из местных даже не подозревал о них, и только через некоторое время информация начала хоть как-то просачиваться наружу.

К примеру, как утверждает он, родные и близкие военных никогда не узнают из их уст, что на самом деле произошло в Сирии, когда их накрыли.

Это такая компания, там полный *** (конец), ничего там не узнать. Даже я, здесь живу и работаю с ними, но все равно мало что знаю. У них все так поставлено, что не должен никто ничего рассказывать. С ними разговариваешь, а они делают вид, что ничего не знают, ничего не понимают, о чем ты. Хотя интернет открываешь, и все показано: как их накрыли, сколько машин, сколько чего. А я знаю даже ребят, которые находились там прямо в эпицентре,

– подчеркнул человек.

В то же время бывший военный добавляет, что всего погибло в Сирии 87 человек и еще более 100 пропавших без вести.

"Их разорвало там на куски прямо, мясо собирали по полю и сюда отправляли – в Ростов и в Санкт-Петербург. Будут они восстанавливать сейчас по жетонам и ДНК, кто есть кто. Займет это времени много, но если никто из дома интересоваться не будет, то они так и будут молчать. Им же это выгодно – платить не надо. Сначала за погибшего 5 миллионов (вероятно, рублей – "24") платили, сейчас уменьшили. Слышал, что по 3 миллиона уже только дают. Раненых тоже в Ростов и Санкт-Петербург привезли: половину туда, половину сюда ", – убеждает житель Молькино.

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Мужчина также отметил, что по фамилиям "вагнеровцев" никто не знает, а только по прозвищам и позывным: "они все то "Лис", то "Кабан", то еще хрен знает кто".

"Когда поступают сюда, все сдают. Паспорта, свидетельства – все полностью. Им выдают жетоны и только по ним узнают потом. Там сейчас до *** (много) этих жетонов в этот раз собрали. Сейчас будут это все анализировать. Но факт, что в плен никто не пошел ", – отмечает он.

Что такое частная военная компания "Вагнер"? Это российская нелегальная частная военная структура, которая принимала участие в боевых действиях на Донбассе и в Сирии на стороне России. Бойцы компании неоднократно награждались государственными наградами по личным неопубликованным приказам президента России.