Командиры "Вагнера" рассказали о зарождении военной компании

Трое командиров российской частной военной компании "Вагнер" на условиях анонимности рассказали о том, как их боевики воевали на Донбассе. Сами же командиры принимали активное участие как в войне на Донбассе на стороне террористов, так и в войне в Сирии.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

По словам командиров, "Отряд Вагнера" ​​был создан в Сирии в 2013 году, когда двое россиян, работавших в частной военные компании Moran Security Group - Вадим Гусев и Евгений Сидоров - зарегистрировали в Гонконге ЧВК "Славянский корпус".

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По возвращении в Москву в октябре 2013 года бойцов ПВК, которые выжили, допросили следователи ФСБ, а руководители "Славянского корпуса" Гусев и Сидоров в октябре 2014 года были приговорены к 3 годам заключения. Тем не менее, идея создания частных военных отрядов понравилась руководству России.

Отмечается, что группу бойцов для войны в Украине набирал Дмитрий Уткин.

В 2014 году товарищ Стрелков зашел в Славянск, и куча людей захотела Стрелкову помогать. Пересечь украинскую границу они не могли, потому что в то время существовала граница, и вся организация проходила в Ростове-на-Дону. Арендовали базу, приняли грамотных офицеров спецслужб и Минобороны. Первый отряд ушел – "Луна", в июне 2014-го, второй – "Степь". Это были фактически ротно-тактические группы численностью до 250 человек. ПГК тогда не было, но зарплату платили,–рассказал командир боевиков.

По его словам, одним из отрядов, которые "зашли" на Донбасс, был отряд Уткина. Этот отряд вскоре стали называть позывным этого командира боевиков – "Вагнер". Сообщается, что за этими группами наблюдали, часть расформировали (например группу Игоря Безлера (Беса). А "группа Вагнера" ​​зарекомендовала себя хорошо, поэтому было принято решение ее увеличить.

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"Вагнер вообще жесткий человек, не растяпа. Он приезжал на позиции под Пальмирой, разделся, у него на руке немецкая свастика, наколка. Каска у него с рогами. Он родновер", – рассказал один из собеседников.

Теперь боевики этого формирования снова воюют в Сирии.

Что такое частная военная компания "Вагнер"? Это российская нелегальная частная военная структура, которая принимала участие в боевых действиях на Донбассе на стороне боевиков и в Сирии на стороне России. Бойцы компании неоднократно награждались государственными наградами по личным неопубликованным приказам президента России.