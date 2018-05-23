Боевики хотят сорвать запланированное разведение сил в Станице Луганской, – ООС

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации прекращения огня на Донбассе информирует, что боевики вооруженных формирований РФ продолжают нарушать Минские договоренности и игнорируют требования режима тишины на участке запланированного на 27 мая разведения сил в районе населенного пункта Станицы Луганской.

Об этом сообщает ООС в Facebook.

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"Так, 22 мая, около 03.54 минут боевики российско-оккупационных войск вели огонь из крупнокалиберных пулеметов, подствольных гранатометов (ГП-25) и стрелкового оружия по позициям Вооруженных Сил Украины, чтобы 27 мая не состоялось разведение войск", – говорится в сообщении.

По информации украинской стороны СЦКК, обстрелы участка №1 Станицы Луганской боевики провели с горы Князь Игорь, которая расположена на временно неподконтрольной территории. Об этом украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ.

"Украинская сторона СЦКК в очередной раз подчеркивает, что подразделения Вооруженных Сил Украины готовы к отводу своих сил и средств на участке разведения в районе поселка Станица Луганская в зеркальном варианте, при условии неукоснительного выполнения требований Рамочного решения Трехсторонней контактной группы относительно разведения сил и средств на линии разграничения", – отмечается в сообщении.