17:23
23 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
19°C
24°C 11°C
  • четверг
    24°C 13°C
  • пятница
    25°C 15°C
  • суббота
    19°C 12°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОЛЕГ СЕНЦОВ КРЫМСКИЙ МОСТ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Ракеты Путина разрушают российский автопром. Атака дронов
Вєсті Кремля
21:41, 22 мая
Вести.UA.
Вєсті.UA
19:55, 22 мая
Перегруженные
ЦРУ
09:12, сегодня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Все. Финансовые пирамиды девяностых
Згадати все
22:52, 22 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОЛЕГ СЕНЦОВ КРЫМСКИЙ МОСТ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Боевики хотят сорвать запланированное разведение сил в Станице Луганской, – ООС

78 Читати новину українською
Боевики
Боевики / Соцсети

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации прекращения огня на Донбассе информирует, что боевики вооруженных формирований РФ продолжают нарушать Минские договоренности и игнорируют требования режима тишины на участке запланированного на 27 мая разведения сил в районе населенного пункта Станицы Луганской.

Об этом сообщает ООС в Facebook.

Читайте также: Война на Донбассе переходит на новый кровавый уровень?

"Так, 22 мая, около 03.54 минут боевики российско-оккупационных войск вели огонь из крупнокалиберных пулеметов, подствольных гранатометов (ГП-25) и стрелкового оружия по позициям Вооруженных Сил Украины, чтобы 27 мая не состоялось разведение войск", – говорится в сообщении.

По информации украинской стороны СЦКК, обстрелы участка №1 Станицы Луганской боевики провели с горы Князь Игорь, которая расположена на временно неподконтрольной территории. Об этом украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ.

"Украинская сторона СЦКК в очередной раз подчеркивает, что подразделения Вооруженных Сил Украины готовы к отводу своих сил и средств на участке разведения в районе поселка Станица Луганская в зеркальном варианте, при условии неукоснительного выполнения требований Рамочного решения Трехсторонней контактной группы относительно разведения сил и средств на линии разграничения", – отмечается в сообщении.

 

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Операция Объединенных сил
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук