Бойовики хочуть зірвати заплановане розведення сил у Станиці Луганській, – ООС

Українська сторона Спільного центру з контролю та координації припинення вогню на Донбасі інформує, що бойовики збройних формувань РФ продовжують порушувати Мінські домовленості та ігнорують вимоги режиму тиші на ділянці запланованого на 27 травня розведення сил у районі населеного пункту Станиці Луганської.

Про це повідомляє ООС у Facebook.

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"Так, 22 травня, близько 03.54 хвилин бойовики російсько-окупаційних військ вели вогонь з великокаліберних кулеметів, підствольних гранатометів (ГП-25) та стрілецької зброї по позиціям Збройних Сил України, аби 27 травня не відбулося розведення військ", – йдеться у повідомленні.

За інформацією української сторони СЦКК, обстріл ділянки №1 Станиці Луганської бойовики провели з гори Князь Ігор, що розташована на тимчасово непідконтрольній території. Про це українська сторона СЦКК повідомила СММ ОБСЄ.

"Українська сторона СЦКК вкотре наголошує, що підрозділи Збройних Сил України готові до відведення своїх сил і засобів на ділянці розведення в районі селища Станиця Луганська у дзеркальному варіанті, за умови неухильного виконання вимог Рамкового рішення Тристоронньої контактної групи щодо розведення сил і засобів на лінії розмежування", – зазначається у повідомленні.