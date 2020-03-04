Боевики из минометов и гранатометов били по украинским позициям, ранены 4 бойца

По состоянию на 18 часов 4 марта пророссийские боевики 5 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, в основном из гранатометов и минометов. Вследствие вражеских обстрелов 4 украинских бойца получили ранения.

Все пять обстрелов были совершены на территории Луганской области, где действует оперативно-тактическая группировка "Север", сообщает штаб Операции объединенных сил. Важно! На Донбассе погиб молодой воин Владимир Черненко Где оккупанты стреляли активнее всего: рядом с Крымским – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

дважды неподалеку Орехов – из минометов калибра 120 мм противник выпустил 11 мин и 6 мин из миномета калибра 82 мм;

вблизи Мироновского – из 82-мм миномета – 4 мины;

в районе населенного пункта Шумы – из станкового противотанкового гранатомета враг осуществил 6 выстрелов.

Карта оккупированных территорий на Донбассе / инфографика 24 канала