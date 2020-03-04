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      КОРОНАВИРУС В УКРАИНЕ ОТСТАВКА ПРАВИТЕЛЬСТВА ГОНЧАРУКА ДЕНИС ШМЫГАЛЬ

      Боевики из минометов и гранатометов били по украинским позициям, ранены 4 бойца

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      По состоянию на 18 часов 4 марта пророссийские боевики 5 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, в основном из гранатометов и минометов. Вследствие вражеских обстрелов 4 украинских бойца получили ранения.

      Все пять обстрелов были совершены на территории Луганской области, где действует оперативно-тактическая группировка "Север", сообщает штаб Операции объединенных сил.

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      Где оккупанты стреляли активнее всего:

      • рядом с Крымским – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
      • дважды неподалеку Орехов – из минометов калибра 120 мм противник выпустил 11 мин и 6 мин из миномета калибра 82 мм;
      • вблизи Мироновского – из 82-мм миномета – 4 мины;
      • в районе населенного пункта Шумы – из станкового противотанкового гранатомета враг осуществил 6 выстрелов.

      Донбас, карта окупованих територій
      Карта оккупированных территорий на Донбассе / инфографика 24 канала

       

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Пророссийские боевики Постраждалі Операция Объединенных сил Война на Донбассе
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