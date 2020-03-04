Бойовики з мінометів і гранатометів гатили по українських позиціях, поранено 4 бійців
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Станом на 18 годину 4 березня проросійські бойовики 5 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі, здебільшого з гранатометів та мінометів. Внаслідок ворожих обстрілів 4 українських бійців отримали поранення.
Усі п'ять обстрілів були здійснені на території Луганської області, де діє оперативно-тактичне угруповання "Північ", повідомляє штаб Операції об'єднаних сил.
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Де окупанти стріляли найактивніше:
- поруч з Кримським – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
- двічі неподалік Оріхового – з мінометів калібру 120 мм противник випустив 11 мін та 6 мін з міномету калібру 82 мм;
- поблизу Миронівського – з 82-мм міномету – 4 міни;
- в районі населеного пункту Шуми – зі станкового протитанкового гранатомету ворог здійснив 6 пострілів.
Карта окупованих територій на Донбасі / інфографіка 24 каналу
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