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      КОРОНАВІРУС В УКРАЇНІ ВІДСТАВКА УРЯДУ ГОНЧАРУКА ДЕНИС ШМИГАЛЬ
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      Бойовики з мінометів і гранатометів гатили по українських позиціях, поранено 4 бійців

      -
      Четверо українських бійців зазнали поранень на Донбасі / ukrinform.ua

      Станом на 18 годину 4 березня проросійські бойовики 5 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі, здебільшого з гранатометів та мінометів. Внаслідок ворожих обстрілів 4 українських бійців отримали поранення.

      Усі п'ять обстрілів були здійснені на території Луганської області, де діє оперативно-тактичне угруповання "Північ", повідомляє штаб Операції об'єднаних сил.

      Важливо! На Донбасі загинув молодий воїн Володимир Черненко

      Де окупанти стріляли найактивніше:

      • поруч з Кримським – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
      • двічі неподалік Оріхового – з мінометів калібру 120 мм противник випустив 11 мін та 6 мін з міномету калібру 82 мм;
      • поблизу Миронівського – з 82-мм міномету – 4 міни;
      • в районі населеного пункту Шуми – зі станкового протитанкового гранатомету ворог здійснив 6 пострілів.

      Донбас, карта окупованих територій
      Карта окупованих територій на Донбасі / інфографіка 24 каналу

       

      З 8 березня – привітання жінок-колег зі святом в віршах
      сьогодні
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Проросійські бойовики Постраждалі Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі
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