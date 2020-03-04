Бойовики з мінометів і гранатометів гатили по українських позиціях, поранено 4 бійців

Станом на 18 годину 4 березня проросійські бойовики 5 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі, здебільшого з гранатометів та мінометів. Внаслідок ворожих обстрілів 4 українських бійців отримали поранення.

Усі п'ять обстрілів були здійснені на території Луганської області, де діє оперативно-тактичне угруповання "Північ", повідомляє штаб Операції об'єднаних сил. Важливо! На Донбасі загинув молодий воїн Володимир Черненко Де окупанти стріляли найактивніше: поруч з Кримським – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

двічі неподалік Оріхового – з мінометів калібру 120 мм противник випустив 11 мін та 6 мін з міномету калібру 82 мм;

поблизу Миронівського – з 82-мм міномету – 4 міни;

в районі населеного пункту Шуми – зі станкового протитанкового гранатомету ворог здійснив 6 пострілів.

Карта окупованих територій на Донбасі / інфографіка 24 каналу