22:13
4 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 УМЕР ИВАН ВАКАРЧУК КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 УМЕР ИВАН ВАКАРЧУК КОРОНАВИРУС COVID-19

      Боевики коварно обстреляли жилой сектор возле Верхнеторецкого: есть раненая

      - Читати новину українською
      Обстрелы на Донбассе не утихают / Міноборони України

      Пророссийские боевики обстреляли населенный пункт неподалеку от линии разграничения. 3 апреля примерно в 17:00 враг открыл огонь по жилому сектору возле Верхнеторецкого.

      В результате разрыва гранаты местная жительница получила осколочное ранение в ногу, сообщили в пресс-центре ООС в фейсбуке.

      Важно На Донбассе от мин погибли более 10 мирных жителей с начала года: детали

      Оккупанты били из станковых противотанковых гранатометов. Известно, что пострадавшая в момент обстрела находилась на приусадебном участке собственного дома.

      По информации пресс-центра ООС, женщину оперативно доставили в больницу Торецка и оказали квалифицированную медицинскую помощь. На месте происшествия работают представители правоохранительных органов, украинской стороны и гражданско-военного сотрудничества ОС.

      Такими действиями вооруженные формирования РФ в очередной раз продемонстрировали свое циничное отношение к жизни и здоровью мирных местных жителей и снова подтвердили преступную суть установленного на захваченных территориях оккупационного режима,
      – говорится в сообщении.

      Обратите внимание! За минувшие сутки, 3 апреля, российские наемники 16 раз нарушили режим прекращения огня. По предварительным данным разведки, военнослужащие ликвидировали 3 российских оккупантов.

      Карта окупованих територій
      Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала

      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости Украины Пророссийские боевики Операция Объединенных сил Война на Донбассе Война
      Комментарии

      Читайте также

      сегодня , 12:19 Умер Иван Вакарчук – ученый, экс-министр образования, отец певца
      Новини України 8135
      сегодня , 06:40 Жизнь в условиях карантина: как вести себя в очереди на кассе
      Новини України 8409
      сегодня , 07:20 Что делать после возвращения домой с улицы: пошаговая инструкция
      Медицина 19019
      сегодня , 11:45 Коронавирус в Украине: статистика и количество зараженных
      Лікування 180774
      сегодня , 07:00 Что могут не оплачивать украинцы в течение карантина
      Новини України 57606
      сегодня , 12:36 Украинская легенда за океаном: лучшие песни Квитки Цисык
      Новини культури 16909
      сегодня , 07:10 Путин, Макрон и последствия пандемии для Украины: интервью Андрея Шкиля
      Новини України 3513
      сегодня , 07:35 Преодолеть COVID-19: как Южная Корея побеждает пандемию
      Статті 3636
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 22:00 Спасем США: Россия в очередной раз бросила своих граждан в объятия смерти
      Олександр Коваленко
      сегодня , 21:22 Как мировые бренды используют креатив для борьбы с коронавирусом
      Анатолій Яворський
      Залиште відгук