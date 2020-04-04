Боевики коварно обстреляли жилой сектор возле Верхнеторецкого: есть раненая

Пророссийские боевики обстреляли населенный пункт неподалеку от линии разграничения. 3 апреля примерно в 17:00 враг открыл огонь по жилому сектору возле Верхнеторецкого.

В результате разрыва гранаты местная жительница получила осколочное ранение в ногу, сообщили в пресс-центре ООС в фейсбуке.

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Оккупанты били из станковых противотанковых гранатометов. Известно, что пострадавшая в момент обстрела находилась на приусадебном участке собственного дома.

По информации пресс-центра ООС, женщину оперативно доставили в больницу Торецка и оказали квалифицированную медицинскую помощь. На месте происшествия работают представители правоохранительных органов, украинской стороны и гражданско-военного сотрудничества ОС.

Такими действиями вооруженные формирования РФ в очередной раз продемонстрировали свое циничное отношение к жизни и здоровью мирных местных жителей и снова подтвердили преступную суть установленного на захваченных территориях оккупационного режима,

– говорится в сообщении.

Обратите внимание! За минувшие сутки, 3 апреля, российские наемники 16 раз нарушили режим прекращения огня. По предварительным данным разведки, военнослужащие ликвидировали 3 российских оккупантов.



Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала