Бойовики підступно обстріляли житловий сектор біля Верхньоторецького: є поранена

Проросійські бойовики обстріляли населений пункт неподалік лінії розмежування. 3 квітня приблизно о 17:00 ворог відкрив вогонь по житловому секторі біля Верхньоторецького.

Внаслідок розриву гранати місцева мешканка отримала осколкове поранення у ногу, повідомили у пресцентрі ООС у фейсбуці.

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Окупанти гатили зі станкових протитанкових гранатометів. Відомо, що постраждала у момент обстрілу перебувала на присадибній ділянці власного будинку.

За інформацією пресцентру ООС, жінку оперативно доставили до лікарні Торецька та надали кваліфіковану медичну допомогу. На місці події працюють представники правоохоронних органів, української сторони та цивільно-військового співробітництва ОС.

Такими діями збройні формування РФ вкотре продемонстрували своє цинічне ставлення до життя та здоров’я мирних місцевих мешканців та знову підтвердили злочинну суть встановленого на захоплених територіях окупаційного режиму,

– мовиться у повідомленні.

Зверніть увагу! За минулу добу, 3 квітня, російські найманці 16 разів порушили режим припинення вогню. За попередніми даними розвідки, військовослужбовці ліквідували 3 російських окупантів.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу