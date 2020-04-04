З початку 2020 року на Донбасі зафіксували понад 10 смертельних випадків мирного населення через підриви на мінах. У 2019 році 50 людей загинуло від мін, серед яких 10 дітей.

Про це заявив глава Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Яшар Халіт Чевік, повідомляє пресцентр місії ОБСЄ.

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За його словами, з початку 2017 року спостерігачі зафіксували 300 жертв від вибуху мін та боєприпасів серед цивільного населення. Минулого року від вибуху мін загинули 10 дітей.

Керівник Місії привітав розмінування на ділянках розведення сил у Луганській та Донецькій областях. Водночас він наголосив, що у цьому напрямку необхідно зробити більше.

Що відомо про використання окупантами протипіхотних мін на Донбасі

Під час форуму ОБСЄ зі співробітництва в галузі безпеки українська делегація оприлюднила інформацію про використання заборонених міжнародними конвенціями протипіхотних мін з боку бойовиків на Донбасі.

Мовиться про протипіхотну міну направленої дії МОН-50. Її виявили 21 березня 2016 року в районі Попасної на Луганщині. Як свідчить маркування, боєприпас виробили у 2003 році на заводі "Полімер" у російському Чапаєвську (Самарська область).



Міни ПМН-2, які виявили біля Красногорівки

Також бойовики на Донбасі активно застосовують іншу протипіхотну міну російського виробництва – ПМН-2. Дві таких міни з маркуванням "533-37-89" та "15-99-89" виявили 16 травня 2019 року біля Красногорівки в Донецькій області.

А 11 червня 2019 року співробітники СБУ виявили ще 9 таких протипіхотних мін зі схожим маркуванням "15-86-89" та "ПМН-2-583-46-89" поблизу Мар’їнки на Донеччині.

Крім того, бойовики на Донбасі застосовують такий тип протипіхотних мін, як ПОМ-2. Так, 12 червня 2019 року в селі Водяне на Донеччині українські військові виявили 6 пустих касет КПОМ-2 для мін ПОМ-2 та дві робочі міни ПОМ-2.



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