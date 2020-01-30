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      Які протипіхотні міни Росія використовує на Донбасі: Україна в ОБСЄ навела докази

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      Україна в ОБСЄ розповіла про російські протипіхотні міни на Донбасі / Фото з відкритих джерел

      Під час форуму ОБСЄ зі співробітництва в галузі безпеки українська делегація оприлюднила інформацію про використання заборонених міжнародними конвенціями протипіхотних мін з боку бойовиків на Донбасі.

      Як повідомляє Укрінформ, українська делегація висловила рішуче засудження та обурення щодо використання російськими окупаційними силами протипіхотних мін. Під час свого виступу заступник постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Лоссовський продемонстрував іноземним делегаціям приклади такого використання.

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      Зокрема, мовиться про протипіхотну міну направленої дії МОН-50. Її виявили 21 березня 2016 року в районі Попасної на Луганщині. Як свідчить маркування, боєприпас виробили у 2003 році на заводі "Полімер" у російському Чапаєвську (Самарська область).

      Також бойовики на Донбасі активно застосовують іншу протипіхотну міну російського виробництва – ПМН-2. Дві таких міни з маркуванням "533-37-89" та "15-99-89" виявили 16 травня 2019 року біля Красногорівки в Донецькій області.

      Красногорівка, Донбас. зброя. міни, ОБСЄ
      Міни ПМН-2, які виявили біля Красногорівки 

      А 11 червня 2019 року співробітники СБУ виявили ще 9 таких протипіхотних мін зі схожим маркуванням "15-86-89" та "ПМН-2-583-46-89" поблизу Мар’їнки на Донеччині.

      Красногорівка, Донбас. зброя. міни, ОБСЄ
      Міни, які виявили біля Мар'їнки на Донеччині

      Крім того, бойовики на Донбасі застосовують такий тип протипіхотних мін, як ПОМ-2. Так, 12 червня 2019 року в селі Водяне на Донеччині українські військові виявили 6 пустих касет КПОМ-2 для мін ПОМ-2 та дві робочі міни ПОМ-2.

      Красногорівка, Донбас. зброя. міни, ОБСЄ
      Боєприпаси, які українські військові виявили біля Водяного 

      Натомість 16 червня 2019 року біля Водяного виявили 3 протипіхотні міни ПМН-2. А 24 жовтня 2019 року бойовики використали міну МОН-2 для мінування позицій ЗСУ біля Світлодарська.

      Ці знаряддя війни не вибіркової дії вбивають та ранять переважно безневинних та беззахисних мирних жителів, особливо дітей. Ми наголошуємо, що Україна не є ані полігоном для випробувань нової російської зброї, ані місцем для утилізації старої,
      – заявив Лоссовський.

      Красногорівка, Донбас. зброя. міни, ОБСЄ
      Міни, які виявили біля Попасної виробляють на заводі у Самарській області Росії 

      Також він наголосив, що невинні цивільні особи "не повинні бути заручниками такої безвідповідальної та безжальної політики Росії". Тому Лоссовський закликав Росію не лише негайно припинити постачання бойовикам мін і інших боєприпасів, а і прибрати усі міни, які встановили окупанти на українській території.

      "Протипіхотні міни ПМН-2 та ПОМ-2 перебувають на озброєнні російських збройних сил. При цьому, їхнє використання заборонено відповідно до Оттавської конвенції. Україна її підписала в 1999 році та ратифікувала у 2005-му. Тому у межах передбачених зобов’язань до 2011 року Україна знищила всі протипіхотні міни ПМН-2 та ПОМ-2 під міжнародним наглядом. Росія, зі свого боку, відмовилася підписати конвенцію про заборону протипіхотних мін і продовжує використовувати ПМН-2 та ПОМ-2 під час бойових дій", – зауважив український дипломат.

      До теми! Танки та гаубиці: де бойовики розмістили важку техніку на Донбасі

      За його словами, лише упродовж січня 2020 року місія ОБСЄ тричі повідомляла про виявлення заборонених протипіхотних мін на тимчасово окупованій території Сходу України.

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини Росії Україна – Росія Війна на Донбасі Проросійські бойовики ОБСЄ Зброя
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