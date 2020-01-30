Какие противопехотные мины Россия использует на Донбассе: Украина в ОБСЕ привела доказательства

Во время форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности украинская делегация обнародовала информацию об использовании запрещенных международными конвенциями противопехотных мин со стороны боевиков на Донбассе.

Как сообщает Укринформ, украинская делегация выразила решительное осуждение и возмущение относительно использования российскими оккупационными силами противопехотных мин. Во время своего выступления заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский продемонстрировал иностранным делегациям примеры такого использования.

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В частности, говорится о противопехотной мине направленного действия МОН-50. Ее обнаружили 21 марта 2016 года в районе Попасной на Луганщине. Как свидетельствует маркировка, боеприпас произвели в 2003 году на заводе "Полимер" в российском Чапаевске (Самарская область).

Также боевики на Донбассе активно применяют другую противопехотную мину российского производства – ПМН-2. Две таких мины с маркировкой "533-37-89" и "15-99-89" обнаружили 16 мая 2019 года возле Красногоровки в Донецкой области.



Мины ПМН-2, которые обнаружили возле Красногоровки

А 11 июня 2019 года сотрудники СБУ обнаружили еще 9 таких противопехотных мин с похожей маркировкой "15-86-89" и "УМН-2-583-46-89" вблизи Марьинки на Донетчине.



Мины, которые обнаружили возле Марьинки на Донетчине

Кроме того, боевики на Донбассе применяют такой тип противопехотных мин, как ПОМ-2. Так, 12 июня 2019 года в селе Водяное Донецкой области украинские военные обнаружили 6 пустых кассет КПОМ-2 для мин ПОМ-2 и две рабочие мины ПОМ-2.



Боеприпасы, которые украинские военные обнаружили возле Водяного

Между тем 16 июня 2019 года возле Водяного обнаружили 3 противопехотные мины ПМН-2. А 24 октября 2019 года боевики использовали мину МОН-2 для минирования позиций ВСУ возле Светлодарска.

Эти орудия войны неизбирательного действия убивают и ранят преимущественно невинных и беззащитных мирных жителей, особенно детей. Мы подчеркиваем, что Украина не является ни полигоном для испытаний нового российского оружия, ни местом для утилизации старого,

– заявил Лоссовский.



Мины, которые обнаружили возле Попасной, производятся на заводе в Самарской области России

Также он подчеркнул, что невинные гражданские лица "не должны быть заложниками такой безответственной и безжалостной политики России". Поэтому Лоссовский призвал Россию не только немедленно прекратить поставки боевикам мин и других боеприпасов, а и убрать все мины, которые установили оккупанты на украинской территории.

"Противопехотные мины ПМН-2 и ПОМ-2 находятся на вооружении российских вооруженных сил. При этом, их использование запрещено в соответствии с Оттавской конвенцией. Украина ее подписала в 1999 году и ратифицировала в 2005 году. Поэтому в пределах предусмотренных обязательств к 2011 году Украина уничтожила все противопехотные мины ПМН-2 и ПОМ-2 под международным наблюдением. Россия, со своей стороны, отказалась подписать конвенцию о запрете противопехотных мин и продолжает использовать ПМН-2 и ПОМ-2 во время боевых действий", – отметил украинский дипломат.

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По его словам, только в течение января 2020 года миссия ОБСЕ трижды сообщала об обнаружении запрещенных противопехотных мин на временно оккупированной территории Востока Украины.