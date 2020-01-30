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      Боевики не прекратят обстреливать украинские позиции на Донбассе

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      Как прошли сутки на Донбассе / Фото из открытых источников

      В течение суток 29 января пророссийские боевики на Донбассе 9 раз нарушали режим прекращения огня. Оккупанты обстреливали украинские позиции из минометов калибра 120 и 82 миллиметра, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

      Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил четыре обстрела по украинским позициям вблизи населенных пунктов Пески, Лебединский и дважды рядом с Марьинкой, применив гранатометы различных систем и стрелковое оружие. 

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      Четыре обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

      • недалеко от Орехово – из миномета калибра 120 миллиметров противник выпустил 2 мины;
      • три раза рядом с Новотошковским – из миномета калибра 120 миллиметров было выпущено 4 мины и из 82-милиметрового миномета – 14 мин;
      • вблизи Новолуганского – из гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия.

      Украинские защитники давали адекватный ответ с разрешенного вооружения, заставляя противника прекращать обстрелы. В результате боевых действий потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

      С начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь также нет.

      карта окупованого Донбасу окуповані ОРДЛО мапаКарта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Операция Объединенных сил Война на Донбассе Пророссийские боевики Новости Украины
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