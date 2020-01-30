Боевики не прекратят обстреливать украинские позиции на Донбассе

В течение суток 29 января пророссийские боевики на Донбассе 9 раз нарушали режим прекращения огня. Оккупанты обстреливали украинские позиции из минометов калибра 120 и 82 миллиметра, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил четыре обстрела по украинским позициям вблизи населенных пунктов Пески, Лебединский и дважды рядом с Марьинкой, применив гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

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Четыре обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

недалеко от Орехово – из миномета калибра 120 миллиметров противник выпустил 2 мины;

три раза рядом с Новотошковским – из миномета калибра 120 миллиметров было выпущено 4 мины и из 82-милиметрового миномета – 14 мин;

вблизи Новолуганского – из гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия.

Украинские защитники давали адекватный ответ с разрешенного вооружения, заставляя противника прекращать обстрелы. В результате боевых действий потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

С начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь также нет.

Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала