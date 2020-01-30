Бойовики не припинять обстрілювати українські позиції на Донбасі

Упродовж доби 29 січня проросійські бойовики на Донбасі 9 разів порушували режим припинення вогню. Окупанти обстрілювали українські позиції із мінометів калібру 120- та 82 міліметри, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив чотири обстріли по українським позиціям поблизу населених пунктів Піски, Лебединське та двічі поруч з Мар’їнкою, застосувавши гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

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Чотири обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

неподалік Оріхового – з міномету калібру 120 міліметрів противник випустив 2 міни;

три рази поряд з Новотошківським – з міномету калібру 120 міліметрів було випущено 4 міни та з 82-міліметрового міномету – 14 мін;

поблизу Новолуганського – з гранатометів різних систем та іншої стрілецької зброї.

Українські захисники давали адекватну відповідь з дозволеного озброєння, змушуючи противника припиняти обстріли. Внаслідок бойових дій втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було.

Від початку поточної доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат також немає.



Мапа окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу