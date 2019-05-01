Боевики на Донбассе не прекращают обстрелы: есть раненые

Пророссийские боевики продолжают нарушать режим прекращения огня. Враг обстрелял украинских военных из минометов, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Все обстрелы зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", сообщает пресс-центр штаба ООС.

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Так, боевики били по украинским позициям вблизи Песков из 120-калиберных и 80-калиберных минометов. Из станковых противотанковых гранатометов стреляли вблизи Новотроицкого. Из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты стреляли недалеко от Лебединского и Николаевки.

Из-за обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Украинские военные ответили на обстрелы, потери боевиков уточняются.