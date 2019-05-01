Бойовики на Донбасі не припиняють обстрілів: є поранені

Проросійські бойовики продовжують порушувати режим припинення вогню. Ворог обстріляв українських військових із мінометів, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Усі обстріли зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", повідомляє прес-центр штабу ООС.

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Так, бойовики гатили по українських позиціях поблизу Пісків із 120каліберних та 80-каліберних мінометів. Зі станкових протитанкових гранатометів стріляли поблизу Новотроїцького. Із великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї окупанти стріляли недалеко від Лебединського та Миколаївки.

Через обстріли двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали отримали поранення. Українські військові відповіли на обстріли, втрати бойовиків уточнюються.