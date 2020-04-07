Боевики на Донбассе пробовали бить из минометов, но нарвались на ответ

В течение 6 апреля пророссийские боевики 8 раз устраивали вооруженные провокации на Донбассе. Каждый раз оккупанты нарывались на ответ со стороны украинских защитников, поэтому вынуждены были отступать и соблюдать перемирие.

Российские наемники вели огонь с применением минометов 120 и 82 калибра, из вооружения боевых машин пехоты, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, сообщает штаб Операции Объединенных сил.

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Прежде всего оккупанты были активными в районе ответственности оперативно-тактическй группировки "Восток" (Донецкая область). Там враг совершил 6 обстрелов:

вблизи Павлополя – враг выпустил 8 мин калибра 82 миллиметра, а также применили вооружения боевых машин пехоты и противотанковый ракетный комплекс;

дважды в районе поселок Каменка – с минометов калибра 82 миллиметра, гранатометов различных систем и пулеметов крупного калибра;

в направлении Старомихайлівки – 5 мин калибра 120 миллиметров, а также враг применил станковые противотанковые гранатометы;

рядом со Старогнатієвкою – из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия;

вблизи Авдеевки – из крупнокалиберных пулеметов.

Еще два обстрела российские оккупанты совершили в районе ответственности группировки " Север":

вблизи Новозвановки-5 мин калибра 120 миллиметров;

рядом с Новоалександровкой-4 мины калибра 82 миллиметра.

Наши бойцы дали решительный ответ на все огневые провокации противника, заставив врага соблюдать режим прекращения огня,

– отметили в штабе.

К счастью, за минувшие сутки в рядах Объединенных сил обошлось без потерь. Более того, украинские бойцы, отвечая на вражеские провокации, ранили одного российского наемника.