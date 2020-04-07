Боевики на Донбассе пробовали бить из минометов, но нарвались на ответ
В течение 6 апреля пророссийские боевики 8 раз устраивали вооруженные провокации на Донбассе. Каждый раз оккупанты нарывались на ответ со стороны украинских защитников, поэтому вынуждены были отступать и соблюдать перемирие.
Российские наемники вели огонь с применением минометов 120 и 82 калибра, из вооружения боевых машин пехоты, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, сообщает штаб Операции Объединенных сил.
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Прежде всего оккупанты были активными в районе ответственности оперативно-тактическй группировки "Восток" (Донецкая область). Там враг совершил 6 обстрелов:
- вблизи Павлополя – враг выпустил 8 мин калибра 82 миллиметра, а также применили вооружения боевых машин пехоты и противотанковый ракетный комплекс;
- дважды в районе поселок Каменка – с минометов калибра 82 миллиметра, гранатометов различных систем и пулеметов крупного калибра;
- в направлении Старомихайлівки – 5 мин калибра 120 миллиметров, а также враг применил станковые противотанковые гранатометы;
- рядом со Старогнатієвкою – из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия;
- вблизи Авдеевки – из крупнокалиберных пулеметов.
Еще два обстрела российские оккупанты совершили в районе ответственности группировки " Север":
- вблизи Новозвановки-5 мин калибра 120 миллиметров;
- рядом с Новоалександровкой-4 мины калибра 82 миллиметра.
Наши бойцы дали решительный ответ на все огневые провокации противника, заставив врага соблюдать режим прекращения огня,
– отметили в штабе.
К счастью, за минувшие сутки в рядах Объединенных сил обошлось без потерь. Более того, украинские бойцы, отвечая на вражеские провокации, ранили одного российского наемника.
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