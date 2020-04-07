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      Бойовики на Донбасі пробували гатити з мінометів, але нарвалися на відповідь

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      Доба 6 квітня на Донбасі: 8 ворожих обстрілів, серед українських бійців без втрат / ukrinform.ua

      Протягом 6 квітня проросійські бойовики на 8 разів влаштовували збройні провокації на Донбасі. Щоразу окупанти наривалися на відповідь з боку українських захисників, тож змушені були відступати і дотримуватися перемир'я.

      Російські найманці вели вогонь із застосуванням мінометів 120 і 82 калібру, з озброєння бойових машин піхоти, протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, повідомляє штаб Операції Об'єднаних сил.

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      Передовсім окупанти були активними у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" (Донецька область). Там ворог здійснив 6 обстрілів:

      • поблизу Павлополя – ворог випустив 8 мін калібру 82 міліметри, а також застосували озброєння бойових машин піхоти та протитанковий ракетний комплекс;
      • двічі у районі селище Кам'янка – з мінометів калібру 82 міліметри, гранатометів різних систем та кулеметів великого калібру;
      • у напрямку Старомихайлівки – 5 мін калібру 120 міліметрів, а також ворог застосував станкові протитанкові гранатомети;
      • поряд зі Старогнатієвкою – з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї;
      • поблизу Авдіївки – з великокаліберних кулеметів.

      Ще два обстріли російські окупанти здійснили у районі відповідальності угруповання "Північ":

      • поблизу Новозванівки – 5 мін калібру 120 міліметрів;
      • поряд з Новоолександрівкою – 4 міни калібру 82 міліметри.

      Наші бійці дали рішучу відповідь на усі вогневі провокації противника, примусивши ворога дотримуватись режиму припинення вогню,
      – наголосили у штабі.

      На щастя, за минулу добу у лавах Об'єднаних сил обійшлося без втра. Ба більше, українські бійці, відповідаючи на ворожі провокації, поранили одного російського найманця.

       

      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Операція Об'єднаних сил Проросійські бойовики Війна на Донбасі Новини України
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