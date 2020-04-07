Бойовики на Донбасі пробували гатити з мінометів, але нарвалися на відповідь
Протягом 6 квітня проросійські бойовики на 8 разів влаштовували збройні провокації на Донбасі. Щоразу окупанти наривалися на відповідь з боку українських захисників, тож змушені були відступати і дотримуватися перемир'я.
Російські найманці вели вогонь із застосуванням мінометів 120 і 82 калібру, з озброєння бойових машин піхоти, протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, повідомляє штаб Операції Об'єднаних сил.
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Передовсім окупанти були активними у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" (Донецька область). Там ворог здійснив 6 обстрілів:
- поблизу Павлополя – ворог випустив 8 мін калібру 82 міліметри, а також застосували озброєння бойових машин піхоти та протитанковий ракетний комплекс;
- двічі у районі селище Кам'янка – з мінометів калібру 82 міліметри, гранатометів різних систем та кулеметів великого калібру;
- у напрямку Старомихайлівки – 5 мін калібру 120 міліметрів, а також ворог застосував станкові протитанкові гранатомети;
- поряд зі Старогнатієвкою – з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї;
- поблизу Авдіївки – з великокаліберних кулеметів.
Ще два обстріли російські окупанти здійснили у районі відповідальності угруповання "Північ":
- поблизу Новозванівки – 5 мін калібру 120 міліметрів;
- поряд з Новоолександрівкою – 4 міни калібру 82 міліметри.
Наші бійці дали рішучу відповідь на усі вогневі провокації противника, примусивши ворога дотримуватись режиму припинення вогню,
– наголосили у штабі.
На щастя, за минулу добу у лавах Об'єднаних сил обійшлося без втра. Ба більше, українські бійці, відповідаючи на ворожі провокації, поранили одного російського найманця.
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