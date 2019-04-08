Боевики на Донбассе ранили украинского воина, но сами понесли большие потери

В течение суток 7 апреля пророссийские боевики 10 раз обстреляли украинские позиции, применяя при этом запрещенное вооружение . Один украинский воин получил ранения, однако потери среди боевиков намного масштабнее.

Враг обстреливал украинских бойцов из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

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Так, в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты обстреляли позиции наших войск шесть раз вблизи села Водяное, Гнутово, Широкино и поселка Новотроицкое.

Еще четыре обстрела боевики совершили в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Били вблизи города Попасная, сел Катериновка и Новозвановка.

Из-за обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Однако украинские воины дали достойный отпор врагу. По данным разведки, уничтожили 4 оккупантов, еще 14 получили ранения. От начала суток 8 апреля боевики уже дважды обстреляли украинские позиции вблизи Авдеевки и Каменки.