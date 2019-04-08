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      Боевики на Донбассе ранили украинского воина, но сами понесли большие потери

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      На Донбассе большие потери среди боевиков, один украинский воин получил ранения
      На Донбассе большие потери среди боевиков, один украинский воин получил ранения / Фото из открытых источников

      В течение суток 7 апреля пророссийские боевики 10 раз обстреляли украинские позиции, применяя при этом запрещенное вооружение . Один украинский воин получил ранения, однако потери среди боевиков намного масштабнее.

      Враг обстреливал украинских бойцов из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

      Читайте также: Украинские военные на Донбассе заняли новые позиции и дали отпор боевикам: видео

      Так, в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты обстреляли позиции наших войск шесть раз вблизи села Водяное, Гнутово, Широкино и поселка Новотроицкое.

      Еще четыре обстрела боевики совершили в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Били вблизи города Попасная, сел Катериновка и Новозвановка.

      Из-за обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Однако украинские воины дали достойный отпор врагу. По данным разведки, уничтожили 4 оккупантов, еще 14 получили ранения. От начала суток 8 апреля боевики уже дважды обстреляли украинские позиции вблизи Авдеевки и Каменки.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Операция Объединенных сил
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