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      Боевики на Донбассе снова били из минометов, ранены трое военных

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      Окупанти 14 квітня 9 разів обстріляли українські позиції / ілюстративне фото

      В течение 14 апреля пророссийские боевики 9 раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе. В результате вражеских обстрелов двое украинских военных получили ранения, еще один – боевое поражение.

      В своих обстрелах боевики применяли гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, сообщает штаб Операции Объединенных сил.

      Важно На Донбассе в руках военных взорвался миномет: один погибший, восемь раненых

      Все вражеские обстрелы были совершены в районе ответственности оперативно-тактического командования "Восток" (Донецкая область):

      • четыре обстрела из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по позициям украинских защитников возле Авдеевки, Песков и Павлополя;
      • против защитников Красногоровки враг использовал станковые противотанковые гранатометы;
      • рядом с Новомихайловкой российские наемники применили ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие;
      • из гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия противник обстрелял украинские позиции в районе населенных пунктов Старогнатовка, Тарамчук и Каменка.

      Агрессивные и преступные действия со стороны российских оккупантов безнаказанными не остались – огнем из штатного вооружения наши подразделения подавили вражескую активность. На каждый обстрел противник и дальше будет получать адекватный и неизбежный ответ со стороны украинских защитников,
      – отметили в штабе.

      Сейчас там уточняют боевые потери вооруженных формирований России.

       

      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Постраждалі Пророссийские боевики Операция Объединенных сил Война на Донбассе
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