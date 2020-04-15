Боевики на Донбассе снова били из минометов, ранены трое военных

В течение 14 апреля пророссийские боевики 9 раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе. В результате вражеских обстрелов двое украинских военных получили ранения, еще один – боевое поражение.

В своих обстрелах боевики применяли гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, сообщает штаб Операции Объединенных сил.

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Все вражеские обстрелы были совершены в районе ответственности оперативно-тактического командования "Восток" (Донецкая область):

четыре обстрела из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по позициям украинских защитников возле Авдеевки, Песков и Павлополя;

против защитников Красногоровки враг использовал станковые противотанковые гранатометы;

враг использовал станковые противотанковые гранатометы; рядом с Новомихайловкой российские наемники применили ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие;

российские наемники применили ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие; из гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия противник обстрелял украинские позиции в районе населенных пунктов Старогнатовка, Тарамчук и Каменка.

Агрессивные и преступные действия со стороны российских оккупантов безнаказанными не остались – огнем из штатного вооружения наши подразделения подавили вражескую активность. На каждый обстрел противник и дальше будет получать адекватный и неизбежный ответ со стороны украинских защитников,

– отметили в штабе.

Сейчас там уточняют боевые потери вооруженных формирований России.