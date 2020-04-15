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      Бойовики на Донбасі знову гатили з мінометів, поранено трьох військових

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      Окупанти 14 квітня 9 разів обстріляли українські позиції / ілюстративне фото

      Протягом 14 квітня проросійські бойовики 9 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі. Внаслідок ворожих обстрілів двоє українських військових отримали поранення, ще один – бойове ураження.

      У своїх обстрілах бойовики застосовували гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю, повідомляє штаб Операції Об'єднаних сил.

      Важливо На Донбасі у руках військових вибухнув міномет: один загиблий, восьмеро поранених

      Усі ворожі обстріли були здійснені у районі відповідальності оперативно-тактичного командування "Схід" (Донецька область):

      • чотири обстріли з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів по позиціях українських захисників біля Авдіївки, Пісків та Павлополя;
      • проти оборонців Красногорівки ворог використав станкові протитанкові гранатомети;
      • поруч з Новомихайлівкою російські найманці застосували ручні протитанкові гранатомети і стрілецьку зброю;
      • з гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї противник обстріляв українські позиції в районі населених пунктів Старогнатівка, Тарамчук і Кам'янка.

      Агресивні та злочинні дії з боку російських окупантів безкарними не залишилися – вогнем зі штатного озброєння наші підрозділи подавили ворожу активність. На кожен обстріл противник й надалі отримуватиме адекватну й невідворотну відповідь з боку українських захисників,
      – наголосили у штабі.

      Наразі там уточнюють бойові втрати збройних формувань Росії.

       

      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Постраждалі Проросійські бойовики Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі
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