Бойовики на Донбасі знову гатили з мінометів, поранено трьох військових
Протягом 14 квітня проросійські бойовики 9 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі. Внаслідок ворожих обстрілів двоє українських військових отримали поранення, ще один – бойове ураження.
У своїх обстрілах бойовики застосовували гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю, повідомляє штаб Операції Об'єднаних сил.
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Усі ворожі обстріли були здійснені у районі відповідальності оперативно-тактичного командування "Схід" (Донецька область):
- чотири обстріли з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів по позиціях українських захисників біля Авдіївки, Пісків та Павлополя;
- проти оборонців Красногорівки ворог використав станкові протитанкові гранатомети;
- поруч з Новомихайлівкою російські найманці застосували ручні протитанкові гранатомети і стрілецьку зброю;
- з гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї противник обстріляв українські позиції в районі населених пунктів Старогнатівка, Тарамчук і Кам'янка.
Агресивні та злочинні дії з боку російських окупантів безкарними не залишилися – вогнем зі штатного озброєння наші підрозділи подавили ворожу активність. На кожен обстріл противник й надалі отримуватиме адекватну й невідворотну відповідь з боку українських захисників,
– наголосили у штабі.
Наразі там уточнюють бойові втрати збройних формувань Росії.