На Донбасі у руках військових вибухнув міномет: один загиблий, восьмеро поранених

Під час планової навчальної стрільби на полігоні у Донецькій області вибухнув міномет. У результаті один військовий загинув, ще восьмеро отримали поранення. ДБР розслідує обставини інциденту.

Про трагічний випадок під час планових військових навчань повідомляє пресслужба ДБР.

Зверніть увагу Спостерігачі ОБСЄ потрапили під обстріл на Донбасі: що відомо

Приблизно о 11:40 під час проведення планових навчальних стрільб, які проходили на одному з військових полігонів Донецької області, стався вибух міномету,

– йдеться у повідомленні.

У результаті вибуху загинув 24-річний старший солдат роти спеціального призначення загону спецоперацій. Ще восьмеро військових, які перебували поблизу міномету, отримали травми різного ступеню.



На Донбасі у руках військових вибухнув міномет: є загиблий, поранені / Фото пресслужби ДБР

Слідчі ДБР розслідують обставини інциденту, який стався внаслідок порушення правил користування зброєю.



Слідчі ДБР розслідують інцидент / Фото пресслужби ДБР