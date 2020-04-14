19:54
14 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ ПОЖЕЖА В ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ ЗОНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ ПОЖЕЖА В ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ ЗОНІ

      На Донбасі у руках військових вибухнув міномет: один загиблий, восьмеро поранених

      - Читать новость на русском
      На Донбасі у руках військових вибухнув міномет / Пресслужба ДБР

      Під час планової навчальної стрільби на полігоні у Донецькій області вибухнув міномет. У результаті один військовий загинув, ще восьмеро отримали поранення. ДБР розслідує обставини інциденту.

      Про трагічний випадок під час планових військових навчань повідомляє пресслужба ДБР.

      Зверніть увагу Спостерігачі ОБСЄ потрапили під обстріл на Донбасі: що відомо

      Приблизно о 11:40 під час проведення планових навчальних стрільб, які проходили на одному з військових полігонів Донецької області, стався вибух міномету,
      – йдеться у повідомленні.

      У результаті вибуху загинув 24-річний старший солдат роти спеціального призначення загону спецоперацій. Ще восьмеро військових, які перебували поблизу міномету, отримали травми різного ступеню.


      На Донбасі у руках військових вибухнув міномет: є загиблий, поранені / Фото пресслужби ДБР

      Слідчі ДБР розслідують обставини інциденту, який стався внаслідок порушення правил користування зброєю.


      Слідчі ДБР розслідують інцидент / Фото пресслужби ДБР

      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Державне бюро розслідувань Постраждалі Війна на Донбасі Жертви Новини Донецька Розслідування
      Коментарі

      Читайте також

      сьогодні , 18:51 Коронавірус в окупованому Криму: кількість хворих зросла до 40 людей
      Лікування 20328
      сьогодні , 14:07 Від коронавірусу в Україні померло 98 людей: статистика по областях
      Лікування 58549
      сьогодні , 14:30 Новини про коронавірус 14 квітня: ринки знову закривають, на літо не радять планувати мандрівки
      Новини України 6737
      сьогодні , 13:56 СБУ затримала генерал-майора Шайтанова, який працював на ФСБ: у чому його підозрюють
      Новини України 17006
      сьогодні , 18:11 Держбюджет-2020 зі змінами: основні цифри
      Новини економіки 28833
      сьогодні , 16:27 Як пофарбувати крашанки: 9 цікавих ідей для фарбування натуральними барвниками
      Традиції 18588
      сьогодні , 18:01 Пожежу в Чорнобилі вдалося погасити, але є осередки тління: як виглядає зона відчуження – фото
      Новини України 7149
      сьогодні , 15:44 Рада підтримала підвищення штрафів за підпал трави: інфографіка
      Новини України 6990
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 19:35 Бюджет з дірою у 300 мільярдів: де Україна візьме гроші
      Антон Голобородько
      сьогодні , 18:20 Повільно і обережно: як світ починає виходити з жорсткого карантину
      Світлана Попова