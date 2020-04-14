Спостерігачі ОБСЄ потрапили під обстріл на Донбасі: що відомо

У підконтрольній бойовикам Ясинуватій, 13 квітня, поруч зі спостерігачами CММ ОБСЄ влучили боєприпаси. Це сталося поблизу залізничного вокзалу міста.

Четверо спостерігачів перебували біля залізничного вокзалу. Вони моніторили дотримання режиму припинення вогню для сприяння функціонування Донецької фільтрувальної станції. Про це мовиться у звіті СММ ОБСЄ.

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Співробітники місії заявили, що обстріл відбувся незважаючи на надані гарантії безпеки. Зі своєї позиції спостерігачі помітили, як кулі влучили в різні місця на південь від них:

у зовнішню стіну будівлі вокзалу (орієнтовно за 20–50 м),

у землю (приблизно за 50 метрів)

у вагон (на відстані близько 100 метрів).

Відзначимо, що доба 13 квітня минула на Донбасі без бойових втрат для українських військових. Проросійські окупанти гатили з мінометів 82-міліметрового калібру.

Зверніть увагу! Попри домовленість про режим тиші, російські окупанти продовжують обстрілювати позиції наших військових. Від початку 2020 року на Донбасі уже загинули 45 військових. З поіменним списком героїв можна ознайомитися тут.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу