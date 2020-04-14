Наблюдатели ОБСЕ попали под обстрел на Донбассе: что известно

В подконтрольной боевикам Ясиноватой, 13 апреля, рядом с наблюдателями CММ ОБСЕ попали боеприпасы. Это произошло возле железнодорожного вокзала города.

Четверо наблюдателей находились возле железнодорожного вокзала. Они мониторили соблюдение режима прекращения огня для содействия функционирования Донецкой фильтровальной станции. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

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Сотрудники миссии заявили, что обстрел произошел несмотря на предоставленные гарантии безопасности. Со своей позиции наблюдатели заметили, как пули попали в разные места к югу от них:

во внешнюю стену здания вокзала (ориентировочно в 20-50 м),

в землю (примерно 50 метров),

в вагон (на расстоянии около 100 метров).

Отметим, что сутки 13 апреля прошла на Донбассе без боевых потерь для украинских военных. Пророссийские оккупанты били из минометов 82-миллиметрового калибра.

Обратите внимание! Несмотря на договоренность о режиме тишины, российские оккупанты продолжают обстреливать позиции наших военных. С начала 2020 года на Донбассе уже погибли 45 военных. С поименным списком героев можно ознакомиться здесь.



Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала