Угрозы и вымогательство: как российские боевики препятствуют работе ОБСЕ

Волонтеры международной разведывательного сообщества Informnapalm подготовили анализ фактов препятствования деятельности специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе и проявлений агрессии против международных наблюдателей. Вашему вниманию данные за первый квартал этого года. Они могут быть использованы для дипломатического, экономического и информационного давления на агрессора Россию.

Міністерство закордонних справ України 19 березня повідомило на своїй офіційній сторінці у Facebook, що мандат СММ ОБСЄ було продовжено ще на 12 місяців – до 31 березня 2021 року.

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Держави учасниці ОБСЄ також погодилися суттєво збільшити бюджет місії для посилення її моніторингових можливостей.

За спостереженнями Informnapalm, найбільш ефективним джерелом даних про російську військову техніку в звітах ОБСЄ є безпілотники. А патрулі лишаються майже повністю ізольованими від можливості контролювати об’єкти на окупованій території.



Звіт ОБСЄ / Скриншот з відео

Російські окупаційні війська та підпорядковані їм збройні формування періодично чинять перешкоди і не пропускають на певні ділянки та об'єкти спостерігачів спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

На підконтрольній українським військам території спостережна місія ОБСЄ вільно пересувається. Це є одним із факторів, який створює певний дисбаланс у звітах.

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Іншим значним фактором впливу є велика кількість громадян Російської Федерації серед спостерігачів СММ ОБСЄ – майже 40 людей, які потенційно можуть бути агентами впливу РФ.

Це треба враховувати для збільшення ефективності роботи Місії. Потрібно заборонити громадянам РФ, як країни агресора і сторони конфлікту, виконувати функції спостерігачів. Також треба збільшити міжнародний тиск на РФ з вимогою безперешкодного допуску спостерігачів на об’єкти.



Спостерігачі Місії / Скриншот з відео

В щоденному звіті ОБСЄ в Україні від 18 березня 2020 року з’явився розділ щодо проявів агресії щодо співробітників Місії з боку членів збройних формувань, підконтрольних Російській Федерації.

Перший випадок стався неподалік тимчасово окупованого міста Єнакієве, в населеному пункті Софіївка. Тут два озброєні сепаратисти зупинили патруль Місії у складі 2 автомобілів і 5 співробітників.

Один із сепаратистів явно був у стані алкогольного сп’яніння. Він агресивно погрожував гвинтівкою і вимагав, аби співробітники місії вийшли з машини та відкрили багажник. Проте через 8 хвилин дозволив їм їхати далі.



Дані від ОБСЄ / Скриншот з відео

Другий випадок стався біля ділянки розведення військ №3 на шляху патруля Місії до тимчасово окупованого села Петрівське. Спостерігачі побачили, як безпілотники перевозять невідомі предмети, прикріплені до їх корпусів, і приземляються в безпосередній близькості від Місії. Команда покинула цей район.

Збільшення випадків агресії проти спостерігачів ОБСЄ цілком може бути не тільки наслідком вказівок російського керівництва щодо недопуску на певні об’єкти, але і результатом панічних настроїв бойовиків з приводу коронавірусної інфекції.

Цю паніку навмисно підігріваються канали російської пропаганди в ОРДЛО. Нібито представники Місії становлять загрозу поширення коронавірусної інфекції COVID-19 на території так званої "ДНР". Головна мета цих дій – ще більше ускладнити пересування співробітників Місії під час моніторингу ситуації.

Досить тривалий час спостерігається тенденція посилення перешкоджання діяльності Місії на південному напрямку з боку російських окупаційних військ. Доступ лишається обмеженим або забороненим в принаймні 27 тимчасово окупованих населених пунктах на всьому південному напрямку.



Представник ОБСЄ / Фото prm.ua

А враховуючи, що недопуск відбувається на блокпостах бойовиків, розташованих на основних дорогах, – то до всієї лінії зіткнення з непідконтрольної частини півдня Донецької області.

У березні 2020 року почались регулярні перешкоди в доступі патруля ОБСЄ до постійного пункту спостереження місії на центральному залізничному вокзалі тимчасово окупованого Донецька.

Озброєні члени збройних формувань відмовляли патрулю в доступі принаймні 8 разів від початку березня. Серед причин, на які посилаються бойовики, спостерігачі в звітах вказували "накази командирів" та відмову спостерігачів видалити фотографії, зроблені ними під час попереднього приїзду.

Проаналізувавши звіти СММ ОБСЄ за перший квартал 2020, можна зробити висновок, що повноцінний моніторинг безпекової ситуації здійснюється виключно на підконтрольній українським військам території. Тоді як територія, яка контролюється російськими окупаційними військами, є здебільшого "terra incognita" для СММ ОБСЄ.

Внаслідок такого дисбалансу в доступі до об’єктів, місія ОБСЄ у своїх звітах показує переважно інформацію про техніку та особовий склад у районах, підконтрольних Україні. Тоді як інформація щодо військової присутності російських окупаційних сил в ОРДЛО з’являється в звітах вкрай епізодично.

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Це створює дисбаланс в інформаційному полі, який використовують проросійські пропагандисти через підконтрольні Російській Федерації медіаресурси для дискредитації дій українського військового керівництва.

Також такий дисбаланс використовується РФ як пропагандистські важелі на перемовинах у тристоронній контактній групі у Мінську.