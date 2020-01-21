01:21
21 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Историческая правда Путина. Не "Вечерний Ургант", а "Вечерний Кирилл"
      Вєсті Кремля
      21:42, 20 января
      Вести.UA: Религиозная община Тимошенко. Новый метод общения Кивы
      Вєсті.UA
      19:39, 20 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Программы Informnapalm
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК

      Флагман "Москва": докази, що доводять причетність російського флоту до захоплення Криму

      Informnapalm 56 Читати новину українською

      Про участь 35-річного гвардійського ракетного крейсера "Москва" Чорноморського флоту Росії представники Міноборони України повідомляли ще в березні 2014 року. Саме він брав участь в спецоперації захоплення Криму. Проте у переліку кораблів Росії, залучених до агресії проти України, який оприлюднила військова прокуратура України, цей флагман російського флоту не був зазначений.

      5 березня 2014 року ЗМІ, цитуючи керівника медіацентру міноборони Владислава Селезньова, повідомили, що ракетний крейсер "Москва" у супроводі чотирьох суден забезпечення перебуває біля входу в бухту Донузлав, блокуючи в такий спосіб вихід кораблів ВМС України. Під час захоплення Криму він входив до складу 11-ї бригади протичовнових кораблів. В грудні 2014 року на її базі було відновлено 30-ту дивізію надводних кораблів ЧФ РФ.

      Читайте также:"Зачистка свідків": розбився вертоліт з пілотами РФ, які брали участь в агресії проти України

      Волонтери Informnapalm виявили цікаві фотографії, які доводять участь особового складу в операції захоплення Криму. Докази вдалось знайти на соціальних сторінках російських військових.

      Олександр Васюков – 1992 року народження, з міста Гарячий Ключ Російської Федерації. Він був призваний на військову службу навесні 2011 року, служив на гвардійському ракетному крейсері "Москва".


      Порівняння фотографії з альбому Васюкова з фотографією крейсера "Москва"

      Після закінчення строкової служби він продовжив службу в чорноморському флоті РФ за контрактом. Бойову службу в 2014-2015 роках показав у вигляді карти. Щоправда на карті бракує ще одного бойового завдання, в якому брав участь Васюков, – спецоперації захоплення Криму. Але він видав себе, опублікувавши фото з медаллю, а медаль – це прямий доказ участі в злочині.


      Фото Васюкова з медаллю за спецоперацію захоплення Криму

      Під час спецоперації захоплення Криму командиром крейсера "Москва" був капітан 1-го рангу Сергій Іванович Тронєв.


      Сергій Тронєв

      У січні 2015 року Тронєва призначили начальником штабу дивізії надводних кораблів. Тронєв поки не фігурує в переліку військових службових осіб командного складу Збройних Сил та представників влади Російської Федерації, яким Головною військовою прокуратурою України повідомлено про підозру.

      Реформа среднего образования в Украине 2020: все, что нужно знать о новом законе
      20 января
      4263
      Автор: Михаил Макарук
      Теги: Новости политики Новости Украины Украина – Россия Аннексия Крыма Новости России Новости Крыма Informnapalm Видеоблоги
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 00:00 Флагман "Москва": докази, що доводять причетність російського флоту до захоплення Криму
      Михайло Макарук 56
      20 января , 23:00 Главные новости 20 января: самоубийство в здании ЦИК, путешествие Микитася, снижение тарифов
      Василь Денисюк 374
      20 января , 17:13 Виды каминов для дома: обзор современных элемента интерьера
      125
      20 января , 14:00 Как подготовиться к отпуску в экзотической стране
      82
      20 января , 22:00 Никакого транзита власти в России нет
      Андрій Ілларіонов 296
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук