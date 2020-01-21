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      Флагман "Москва": докази, що доводять причетність російського флоту до захоплення Криму

      Informnapalm 223 Читать новость на русском

      Про участь 35-річного гвардійського ракетного крейсера "Москва" Чорноморського флоту Росії представники Міноборони України повідомляли ще в березні 2014 року. Саме він брав участь в спецоперації захоплення Криму. Проте у переліку кораблів Росії, залучених до агресії проти України, який оприлюднила військова прокуратура України, цей флагман російського флоту не був зазначений.

      5 березня 2014 року ЗМІ, цитуючи керівника медіацентру міноборони Владислава Селезньова, повідомили, що ракетний крейсер "Москва" у супроводі чотирьох суден забезпечення перебуває біля входу в бухту Донузлав, блокуючи в такий спосіб вихід кораблів ВМС України. Під час захоплення Криму він входив до складу 11-ї бригади протичовнових кораблів. В грудні 2014 року на її базі було відновлено 30-ту дивізію надводних кораблів ЧФ РФ.

      Читайте також:"Зачистка свідків": розбився вертоліт з пілотами РФ, які брали участь в агресії проти України

      Волонтери Informnapalm виявили цікаві фотографії, які доводять участь особового складу в операції захоплення Криму. Докази вдалось знайти на соціальних сторінках російських військових.

      Олександр Васюков – 1992 року народження, з міста Гарячий Ключ Російської Федерації. Він був призваний на військову службу навесні 2011 року, служив на гвардійському ракетному крейсері "Москва".


      Порівняння фотографії з альбому Васюкова з фотографією крейсера "Москва"

      Після закінчення строкової служби він продовжив службу в чорноморському флоті РФ за контрактом. Бойову службу в 2014-2015 роках показав у вигляді карти. Щоправда на карті бракує ще одного бойового завдання, в якому брав участь Васюков, – спецоперації захоплення Криму. Але він видав себе, опублікувавши фото з медаллю, а медаль – це прямий доказ участі в злочині.


      Фото Васюкова з медаллю за спецоперацію захоплення Криму

      Під час спецоперації захоплення Криму командиром крейсера "Москва" був капітан 1-го рангу Сергій Іванович Тронєв.


      Сергій Тронєв

      У січні 2015 року Тронєва призначили начальником штабу дивізії надводних кораблів. Тронєв поки не фігурує в переліку військових службових осіб командного складу Збройних Сил та представників влади Російської Федерації, яким Головною військовою прокуратурою України повідомлено про підозру.

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      Автор: Михайло Макарук
      Теги: Новини політики Новини України Україна – Росія Анексія Криму Новини Росії Новини Криму Informnapalm Відеоблоги
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